Abdullah Avcı, Azerbaycan'dan gelen teklifi reddetti
Azerbaycan Futbol Federasyonu Asbaşkanı Elhan Mammadov ile görüşme gerçekleştiren Abdullah Avcı, milli takım çalıştırmak istemediği için gelen teklifi reddetti.
Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı'nın, Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilmişti. TRT SPOR'un haberine göre, Abdullah Avcı'nın gelecek planlamasında milli takım çalıştırmak yer almıyor.
BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMEYECEK
Aynı zamanda Abdullah Avcı, dinlenme aşamasında olduğu için gelen teklifi kibar bir şekilde reddetti. Öte yandan Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın ligde iyi sonuçlar almasından dolayı basın toplantısı düzenlemeyeceği belirtildi.
Haber Videosu: Abdullah Avcı, Azerbaycan'dan gelen teklifi reddetti
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Futboldan anlamadigi icin red etti. Keriz Besiktas sagolsun. Nasil olsa ücretini ödüyorlar.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır