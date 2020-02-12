: Abdullah Avcı, Azerbaycan'dan gelen teklifi reddetti

12.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:53

Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı'nın, Azerbaycan Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilmişti. TRT SPOR'un haberine göre, Abdullah Avcı'nın gelecek planlamasında milli takım çalıştırmak yer almıyor.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMEYECEK

Aynı zamanda Abdullah Avcı, dinlenme aşamasında olduğu için gelen teklifi kibar bir şekilde reddetti. Öte yandan Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın ligde iyi sonuçlar almasından dolayı basın toplantısı düzenlemeyeceği belirtildi.

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