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Abdullah Avcı, Azerbaycan'dan gelen teklifi reddetti

Azerbaycan Futbol Federasyonu Asbaşkanı Elhan Mammadov ile görüşme gerçekleştiren Abdullah Avcı, milli takım çalıştırmak istemediği için gelen teklifi reddetti.

12.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 17:53
Abdullah Avcı, Azerbaycan'dan gelen teklifi reddetti

ile yollarını ayıran 'nın, Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edilmişti. TRT SPOR'un haberine göre, Abdullah Avcı'nın gelecek planlamasında milli takım çalıştırmak yer almıyor.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMEYECEK

Aynı zamanda Abdullah Avcı, dinlenme aşamasında olduğu için gelen teklifi kibar bir şekilde reddetti. Öte yandan Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın ligde iyi sonuçlar almasından dolayı basın toplantısı düzenlemeyeceği belirtildi.


Haber Videosu

: Abdullah Avcı, Azerbaycan'dan gelen teklifi reddetti
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HABER YORUMLARI (1)

  • MEMLEKETİM:
    Futboldan anlamadigi icin red etti. Keriz Besiktas sagolsun. Nasil olsa ücretini ödüyorlar.
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