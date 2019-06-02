Abdullah Avcı açıkladı: Şenol Güneş ile görüşeceğim

Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayan Teknik Direktör Abdullah Avcı, ilk kez BJK TV'ye konuştu. Deneyimli teknik adam siyah beyazlı taraftarlardan ve tesislerin durumundan övgüyle söz ederken yeni sezona dair açıklamalarda da bulundu. Avcı, "Beşiktaş her teknik direktörün kolay ulaşabileceği bir yer değil. Onun için bunun dedikoduları çıktığı günden itibaren, teknik direktör olma ayrıcalığını inanın yolda yürürken de insanlar hissettiriyor. Her camia değerlidir. Benim çocukluğum İnönü Stadı'nda (tabii Mithatpaşa Stadı'ydı bizim zamanımızda) Taksim'den yürürken, merdivenlerden aşağı inip beleş tepede maç seyrederek geçmiştir" dedi.

ABDULLAH AVCI'DAN ŞENOL GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR

Avcı, "Harika bir duygu. Beşiktaş kulübünün duygusu ve ruhu başka. Geldiğim günden beri hissediyorum. İnsanların saygı ve sevgisinin arttığı, Vodafone Park'taki müthiş taraftarın rakip olarak geldiğimde hissettirdiği duygusu, bizim de onlara sunacağımız oyun gücü ve kalitesiyle birlikte umarım güzel şeyler yapacağız" dedi ve Şenol Güneş'e de teşekkür etti: "Şenol Hoca ve ekibine teşekkür etmek lazım. Kendisini de ziyaret edeceğim. Hem benim eski hocam. Ben futbolcu, o teknik direktördü. Tesislerde önemli değişikler olmuş. Burada iç huzur var. Umarım bu gülen yüzler ve enerji takıma yansır."

2017-28 SEZONUNDA VODAFONE PARK'TA OYNANAN MAÇI UNUTAMIYOR

Deneyimli teknik adam Vodafone Park'ta oynanan 2017-2018 sezonunda oynanan ve 1-1 sona eren bir Beşiktaş – Medipol Başakşehir maçını hatırlattı ve "İki sene önce Vodafone Park'ta oynadığımız bir maç var. 89. dakikada golü attık. Tabelaya baktım ve herhalde bitti maç. Ancak Beşiktaş taraftarı "Bu maç bitmez' dedi. İnanılmaz coşku ve etkiyle maç 1-1 bitti. Bunu ben küçükken de yaşadım. Şimdi de yaşıyorsun. Takımın üzerinde inanılmaz katkısı olacak. Topu çabuk geriye almada dahi taraftarın inanılmaz katkısı var. Onlar olmazsa olmaz" diye konuştu.