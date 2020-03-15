İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu
Galatasaray-Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez derbi yöneten hakem Abdulkadir Bitigen, sarı-kırmızılılardan Mariano'ya, siyah-beyazlılardan ise Lens ile Burak Yılmaz'a sarı kart verdi.
15.03.2020 21:07 | Son Güncelleme: 15.03.2020 21:15
Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Abdulkadir Bitigen yönetti. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile İsmail Şencan yaptı.
3 KEZ KARTINA BAŞVURDU
Abdulkadir Bitigen kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çaldı. Bitigen karşılaşmada 3 kez kartına başvurdu. Sarı-kırmızılılardan Mariano, siyah-beyazlılardan ise Lens ile Burak Yılmaz sarı kart ile cezalandırıldı.
Kaynak: İHA