İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu Galatasaray-Beşiktaş maçıyla birlikte ilk kez derbi yöneten hakem Abdulkadir Bitigen, sarı-kırmızılılardan Mariano'ya, siyah-beyazlılardan ise Lens ile Burak Yılmaz'a sarı kart verdi.

Süper Lig'in 26. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisini hakem Abdulkadir Bitigen yönetti. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile İsmail Şencan yaptı. 3 KEZ KARTINA BAŞVURDU Abdulkadir Bitigen kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çaldı. Bitigen karşılaşmada 3 kez kartına başvurdu. Sarı-kırmızılılardan Mariano, siyah-beyazlılardan ise Lens ile Burak Yılmaz sarı kart ile cezalandırıldı. Kaynak: İHA