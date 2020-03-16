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Ekonomi

ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti

ABD Merkez Bankası (FED), politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ve 700 milyar dolarlık parasal genişleme başlattı.

16.03.2020 00:21 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:29
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti

FED faiz oranını sıfıra indirdi. 700 milyar USD'lık parasal genişlemeye başladı. 500 Milyar USD'lık kısmı Hazine, 200 Milyar USD'lık kısmı Morgage Tahvili olmak üzere toplamda 700 milyar USD parasal genişleme yapacak.

Ayrıntılar geliyor...

ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti

Haberin Videosu:

FED, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti

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