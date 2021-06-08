ABD, en büyük petrol boru hattına yapılan siber saldırıda ödediği fidyenin bir kısmını kurtardı
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ABD, en büyük petrol boru hattına yapılan siber saldırıda ödediği fidyenin bir kısmını kurtardı

ABD, en büyük petrol boru hattına yapılan siber saldırıda ödediği fidyenin bir kısmını kurtardı
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay ülkenin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline'a siber saldırı düzenleyen bilgisayar korsanlarına ödenen kripto paranın çoğunun kurtarıldığını bildirdi.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen ay ülkenin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline'a siber saldırı düzenleyen bilgisayar korsanlarına ödenen kripto paranın çoğunun kurtarıldığını bildirdi.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, basın toplantısında, söz konusu siber saldırıyı düzenleyen "DarkSide" isimli bilgisayar korsanı ağına yapılan milyonlarca dolar kripto paranın geri alındığını duyurdu.

Federal Soruşturma Bürosu Direktör Yardımcısı Paul Abbate ise aynı basın toplantısında yaptığı konuşmada, DarkSide'ın Colonial Pipeline için istediği fidyeler için kullandığı bitcoin cüzdanının ele geçirildiğini kaydetti.

Ele geçirilen paranın tam tutarına ilişkin ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

ABD'nin Doğu Yakasındaki petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 45'ini karşılayan Colonial Pipeline, geçen ay fidye isteyen bilgisayar korsanlarının siber saldırısının hedefi olmuştu.

Colonial Pipeline'ın CEO'su, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, şirketin siber verilerinin kurtarılması için bilgisayar korsanlarına 4,4 milyon dolar bitcoin ödediklerini kabul etmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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