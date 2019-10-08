AB'den kripto paralara düzenleme hazırlığı

08.10.2019 16:46

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Avrupa'nın Libra gibi kripto paralarla ilgili ortak bir yaklaşıma ihtiyacı var. Bu konuda yeni bir düzenleme teklifi hazırlama niyetindeyim." dedi.