AB'den kripto paralara düzenleme hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Avrupa'nın Libra gibi kripto paralarla ilgili ortak bir yaklaşıma ihtiyacı var. Bu konuda yeni bir düzenleme teklifi hazırlama niyetindeyim." dedi.

08.10.2019 16:46
AB'den kripto paralara düzenleme hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Avrupa'nın Libra gibi kripto paralarla ilgili ortak bir yaklaşıma ihtiyacı var. Bu konuda yeni bir düzenleme teklifi hazırlama niyetindeyim." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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