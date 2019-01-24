Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'den Transferi Aatif, 4,5 Ay Sonra Sahaya Çıktı
Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Aatif Chahechoue, Kasımpaşa mücadelesinin 78. dakikasında oyuna dahil olarak 4,5 ay sonra maça çıktı.
Çaykur Rizespor'un yeni transferi Aatif Chahechoue, Kasımpaşa maçı ile birlikte 4,5 ay sonra Spor Toto Süper Lig'de sahalara geri döndü. Sezona Fenerbahçe'de başlayan Faslı futbolcu, ligin 7'nci haftasında Çaykur Rizespor'a karşı oynanan maçın ardından kadro dışı bırakılmıştı. Aatif'ın yeniden yeşil sahalar dönmesi Karadeniz temsilcisi sayesinde gerçekleşti. Devre arasında Çaykur Rizespor'a transfer olan 32 yaşındaki futbolcu, Kasımpaşa maçının 78'nci dakikasında Aminu Umar'ın yerine oyuna dahil oldu ve 4,5 ay sonra Süper Lig'de bir müsabakada görev aldı.
17 GOL ATMIŞTI
2012-2013 sezonunda Sivasspor'a transfer olan olan Faslı futbolcu, 2013-2014 sezonunda ligde attığı 17 gol ile gol kralı olmuştu. 2016-2017 sezonunun başında Fenerbahçe'ye transfer olan Aatif, sarı-lacivertli forma ile toplamda 70 maça çıktı, 14 kez de gol sevinci yaşadı.
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sen trabzona gitme git rizeye kümeye düşCevap Yaz Yayından Kaldır
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hayırlı olsun. sağlam oyuncuya benziyor.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUM. RİZENİN BÖYLE OYUNCULARA İHTİYACI VAR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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FENEVİN EN İYİ 2 OYUNCUSUNDAN BİRİYDİ MUNDAR ETTİLERCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Atıf çook iyi demiyecem şu anda fenerde oynayan yada oynamaya çalışan yabancılardan çok iyi bir futbolcu böyle bir adamı gönderecen bu aşamalarla futbol oynayacak yazık yazık futbolun yüz karaları fenerde buluşmuş yazıklar olsunCevap Yaz 8 Yayından Kaldır