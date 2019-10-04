A Milli Takımımızın kadrosu belli oldu!

04.10.2019 20:22

A Milli Futbol Takımımızın Fransa ve Arnavutluk ile oynayacağı maçların aday kadrosunu Teknik direktör Şenol Güneş, 2020'yi hedef göstererek saat 20.20'de açıkladı. Moldova ve Andorra maçlarına Galatasaray'dan kimseyi çağırmadığı için eleştirilen Güneş, bu kez sarı-kırmızılı takımdan Ömer Bayram'ı kadroya davet etti.

RAKİPLERİMİZ ARNAVUTLUK VE FRANSA

Türkiye'nin 11 Ekim Cuma günü sahasında Arnavutluk ve 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdurkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman"

İşte A Milli Takımımızın kadrosu: