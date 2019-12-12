A Milli Takımımızın EURO 2020 şampiyonluğuna dev oran!
İddaa risk yönetimi, A Milli Takımımızın EURO 2020 şampiyonluğuna 80.00 oran verdi. İngiltere, 5.00 oranıyla favori olarak gösterildi.
İddaa risk yönetimi, EURO 2020 şampiyonluk oranlarını belirledi. Türkiye'nin şampiyonluğuna 80.00 oran verildi. A Grubu'nda yer alan Türkiye, şampiyonanın açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.
GRUPTAKİ SON 2 MAÇ BAKÜ'DE
Milliler, ikinci ve üçüncü maçlarını ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Galler, 21 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da ise İsviçre ile karşılaşacak.
İşte oranlar:
5.00 İngiltere
5.75 Belçika
6.25 Fransa
7.00 Hollanda
8.00 İspanya
8.50 Almanya
10.00 İtalya
15.00 Portekiz
80.00 TÜRKİYE