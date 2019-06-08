A Milli Takımımız sahaya Plevne Marşıyla çıktı!

A Milli Takımımız Fransa maçı öncesi ısınmak için sahaya çıktığı anda hoparlörden Plevne Marşı çalındı. Tribünleri hınca hınç dolduran taraftarlarımız büyük bir coşkuyla oyunculara tezahüratlarda bulundu.

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 3. maçında Fransa ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadında oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.

Ay-Yıldızlılarımızın yendiği taktirde grupta lider olacağı karşılaşmada tribünler hınca hınç doldu. Oyuncular maç öncesi ısınmak için sahaya Plevne Marşıyla çıktı. Oyuncuların sahaya çıkışı sonrası tribünler adeta yıkıldı.

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