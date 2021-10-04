A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'dan özür diledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor maçından sonra Stefan Kuntz'u hedef almıştı. Yalçın, "Toparlamaya çalışmasın, kıvırmaya gerek yok. Önce başka konuştu, fark edince övmeye kalktı" ifadelerini kullanmıştı.

"KÜÇÜK ŞEYLER TARZIMDIR"

Milli Takım'ın hocası Kuntz da son olarak bu gerilime nokta koymak istedi. Alman hoca, Sergen her zaman oynadığım en iyi orta saha dedim. Kalpten söylenen ve içinde saygı barındıran bu cümle yanlış anlaşıldıysa özür dilerim. Ama insanlarla çalışma tarzımın da anlaşılması açısından bunun sizlere fikir vermiştir. Araya küçük şeyler katmak, tarzımdır" açıklamasında bulundu.

"ONU GÖRÜNCE KAHKAHA ATTIM"

Stefan Kuntz, Milli Takım'a imza attığı basın toplantısında, "Sergen'i kenarda hoca olarak görünce kahkaha attım. Disiplinle hiç alakası olmayan bir futbolcuydu. Şimdi çok disiplinli bir hoca olduğunu söylüyorlar, şaşırdım" diye konuşmuştu.

Haberler.com - Spor Haberleri