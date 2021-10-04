A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'dan özür diledi - Haberler Spor
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A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'dan özür diledi

Haberler.com - Haberler | Spor

Şenol Güneş'ten sonra Ay-Yıldızlı takımımızın patronu olan Alman hoca Stefan Kuntz, imza töreninde Sergen Yalçın'a yönelik kullandığı ifadelerden dolayı özür diledi. Kuntz, "En iyi orta saha olduğunu kalpten söyledim. İçinde saygı barındıran bu cümle yanlış anlaşıldıysa özür dilerim" diye konuştu. Sergen Yalçın'ın, Kuntz'un sözleri hakkında Adana Demir maçından sonra "Kıvırmaya gerek yok. Rahatsızlığı olan varsa söylesin" açıklamasını yapmıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor maçından sonra Stefan Kuntz'u hedef almıştı. Yalçın, "Toparlamaya çalışmasın, kıvırmaya gerek yok. Önce başka konuştu, fark edince övmeye kalktı" ifadelerini kullanmıştı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'dan özür diledi

"KÜÇÜK ŞEYLER TARZIMDIR"

Milli Takım'ın hocası Kuntz da son olarak bu gerilime nokta koymak istedi. Alman hoca, Sergen her zaman oynadığım en iyi orta saha dedim. Kalpten söylenen ve içinde saygı barındıran bu cümle yanlış anlaşıldıysa özür dilerim. Ama insanlarla çalışma tarzımın da anlaşılması açısından bunun sizlere fikir vermiştir. Araya küçük şeyler katmak, tarzımdır" açıklamasında bulundu.

"ONU GÖRÜNCE KAHKAHA ATTIM"

Stefan Kuntz, Milli Takım'a imza attığı basın toplantısında, "Sergen'i kenarda hoca olarak görünce kahkaha attım. Disiplinle hiç alakası olmayan bir futbolcuydu. Şimdi çok disiplinli bir hoca olduğunu söylüyorlar, şaşırdım" diye konuşmuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'dan özür diledi
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Haber: A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'dan özür diledi - Haberler Spor
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