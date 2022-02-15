A Milli Takım'ın golcüsü bulundu! Stefan Kuntz, Deniz Undav ile görüştü

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılabilmek için Portekiz ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımı'nda aranan forvet sonunda bulundu. Burak Yılmaz'ın 36 yaşında olması, uzun süredir eski formundan uzak olan Cenk Tosun'un yanı sıra isteneni bir türlü veremeyen Halil Dervişoğlu, Enes Ünal, Serdar Dursun gibi forvet alternatiflerinin ardından gözler Deniz Undav'a çevrildi.

DENİZ UNDAV'I GÖZÜNE KESTİRDİ

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz, Belçika'nın Union St. Gilloise takımında forma giyen ve bu sezon attığı 20 golle takımının lider olmasındaki en büyük pay sahiplerinden biri olan Deniz Undav'ı gözüne kestirdi.

Haber7.com'un haberine göre; 1996 Almanya doğumlu fakat Şanlıurfa kökenli olan Deniz Undav için Belçika'ya giden ve A Milli Takım için ikna görüşmeleri yapan Kuntz, genç golcüden olumlu bir geri dönüş aldı. Alman milli takımındaki kalabalık kadro içinde yer bulmakta güçlük çekeceğini düşünen ve milli arenada sahne almak isteyen 25 yaşındaki golcü, ana vatanı olan Türk milli takımında forma giymek için gerekli işlemlerin başlatılması yönünde menajeriyle irtibata geçti.

27 MAÇTA 20 GOL 10 ASİST

48 yıllık aranın ardından Belçika 1. Lig'e yükselen ve 27 haftanın sonunda 60 puanla ilk sırada bulunan Union St. Gilloise takımıyla bu sezon 27 maça çıkan Deniz Undav, bu maçlarda 20 gol atarken 10 asist yaptı. Toplamda 30 gole doğrudan katkı yapan Undav, bu sezonki performansıyla takımının başarısındaki en önemli isimlerin başında geliyor.

BRIGHTON'A TRANSFER OLDU

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, 7 milyon Euro bonservis bedeli karşısında transfer ettiğiDeniz Undav'la 2026 yılına kadar sözleşme imzaladı. Oyuncu, sezon sonuna kadar Union St. Gilloise'de kiralık olarak forma giymeye devam edecek.