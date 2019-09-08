Son dakika: A Milli Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa 2.'si oldu

08.09.2019 22:30

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'da 2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın finalinde son şampiyon Sırbistan ile karşı karşıya geldi. 16 yıl sonra tarihimizde ikinci kez bu organizasyonda finale yükselmeyi başaran Filenin Sultanları, rakibine 25-21, 21-25, 21-25, 25-22 ve 15-13'lük sonuçlarla mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.

İKİNCİ KEZ GÜMÜŞ MADALYA

Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, bu şampiyona ile birlikte organizasyondaki 2. gümüş madalyasını kazandı. 2003'te de gümüş madalya alan milli takım, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milliler 2015'te ise dördüncü sırada kalmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

Maç sonrası sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.