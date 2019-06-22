A Milli Erkek Voleybol Takımımız tarih yazdı!

Voleybol Avrupa Altın Ligi finalinde Belarus'u 3-0'lık skorla mağlup eden A Milli Erkek Voleybol Takımımız şampiyon oldu.

Estonya'yı 3-1 mağlup ederek finale yükselen A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Belarus'u 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Şampiyon Türkiye ve Belarus, Temmuz ayında Slovenya'nın Ljubljana şehrinde yapılacak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı elde etti. Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak.

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