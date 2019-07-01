80 yıllık demir ustası makinalara yenik düştü

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin en eski demir ustası Sebahattin Pamuk son dönemlerde artan makina gücüne yenik düştü.

Demir ustalığını babasından öğrenen Sebahattin Pamuk babasının demir mesleğini ermenilerden öğrendiğini dile getirerek, "Benim rahmetli babamın ismi Salih Pamuk. Yunanistan' Selanik' ten gelmişler . Rahmetli babam bu mesleği Ermeni ustalardan öğrenmiş. Daha sonra Kırklareli'ne gelmiş ve burada dükkan açmış" dedi.

Dükkan açtıktan sonra 15-20 tanede zanaatkar yetiştirdiğini dile getiren Sebahattin Pamuk "Rahmetli babam tarlalarında orak dediğimiz yaptığı dişli orakları dişlediği zaman yedi sene aralıksız çalışırmış. Başka memleketlerden bütün ustalar rahmetli babamın orakları nasıl yaptığına, nasıl işlediğine bakmaya geliyormuş. Rahmetli babam Pamuk usta ismini yani o şöhreti zanaattı sayesinde almış. Ondan sonra bizileri de yetiştirdi. Bizlerde bu meslekte bu boya geldik, çoluk çocuk yetiştirdik. Ama malesef tabi teknolojinin piyasaya çıkmasıyla mesleğimiz yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Bizde bununla beraber hazır mal satarak ekmek paramızı kazanmaya başladık. Tabi bununla beraber bütün takımlarımız taklavatlarımız öylece kaldı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA