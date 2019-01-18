773 Milyon Mail Adresi Sızdırıldı, E-posta Uygulamalarını Kullananlar Tehlikede!

Ünlü güvenlik araştırmacısı Troy Hunt, 773 milyon benzersiz e-posta adresinden ve 21 milyon eşsiz şifreden oluşan büyük bir sızıntı olduğunu bildirdi .

2.7 MİLYAR KAYIT VAR

Troy Hunt, geçtiğimiz haftadan itibaren birçok kullanıcının kendisine ulaştığını belirterek, toplamda 87 GB büyüklüğündeki 12 bin dosyadan oluşan yaklaşık 2.7 milyar kayıt olduğunu söyledi. MEGA adlı depolama sitesinde barındırılan bu veriler daha sonra kaldırıldı, fakat bazı hack forumlarında bu arşivin hala bulunduğu bildirildi.

773 milyon benzersiz e-posta adresi ve 21.2 milyondan fazla parola, Koleksiyon #1 olarak adlandırılan büyük bir veri dökümünde açığa çıkarıldı. Daha önce de daha büyük boyutlu veri sızıntıları meydana gelmişti ancak ilk kez bu denli büyük bir veri açığa çıkartılmış görünüyor.

TÜM İNTERNET KULLANICILAR TEHLİKEDE

Gizlilik ve siber güvenlik araştırmacısı Troy Hunt, yakın zaman önce internette ortaya çıkan ve 700 milyondan fazla e-posta adresi ile 1.1 milyardan fazla kullanıcı adı-parola ikilisini içeren "Collection#1" (Koleksiyon #1) adlı veri tabanı hakkında tüm internet kullanıcılarını uyardı.

Hunt'ın konuyla ilgili yayınladığı blog yazısına göre 87 GB boyutundaki ve 12 binden fazla dosyayı içeren Collection#1, dosya paylaşım hizmeti MEGA bulut servisinde ve popüler bazı 'dark web' forumlarında paylaşıldı.

Eşi benzeri bulunmayan bilgiler içeren veri tabanı, 2008'den bu yana çeşitli kaynaklardan sızdırılan veri listelerinden meydana geliyor.

KENDİ HESABINIZI KONTROL EDİN

Veri tabanını kendi internet sitesine yüklemiş olan güvenlik araştırmacısı Troy Hunt, bu sayede kendi e-posta adresinizin sızdırılan e-posta adresleri arasında olup olmadığını kontrol etmenizi sağlıyor.

Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak ilgili internet sitesine gidin ve kimlik doğrulaması yaptıktan sonra karşınıza çıkan kutucuğa e-posta adresinizi yazın. 'pwned' butonuna bastığınızda aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşırsanız, e-posta hesabınız sızdırılmış listede yer alıyor demektir ve şifrenizi değiştirmeniz gerekebilir. Ayrıca sayfayı aşağıya indirdiğinizde, hangi platformlardan e-posta adresinizin sızdırılmış olabileceğini görebilirsiniz.

İlgili yere e-posta adresinizi yazdığınızda aşağıdaki ekranla karşılaşırsanız, endişe etmeniz gerekecek hiçbir şey yok, e-posta adresiniz sızdırılan listede bulunmuyor demektir.