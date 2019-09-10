710 liralık trafik cezasını ödememek için 210 bin lira harcadı
İngiltere'de hız sınırını aştığı gerekçesiyle 100 sterlin ceza yiyen sürücü, cezayı ödememek için başlattığı hukuk savaşında 3 yılda 30 bin sterlin harcadı. Davayı kaybeden sürücü, oğluna miras bırakacağı parayı harcadığı için bin pişman oldu.
İngiltere'de emekli bir mühendis, hız sınırını aştığı gerekçesiyle aldığı 100 sterlin (yaklaşık 710 TL) trafik cezası için verdiği hukuk mücadelesinde 3 yılda 30 bin sterlin (yaklaşık 210 bin TL) harcadı.
HUKUK MÜCADELESİ BIRAKTI
BBC'nin haberine göre, 71 yaşındaki Richard Keedwell, 2016'da Worcester şehrine yaptığı yolculuk sırasında saatte 48 kilometre hız sınırı bulunan bir yolda 56 kilometre hızla gittiği gerekçesiyle aldığı 100 sterlinlik trafik cezasına karşı "hız sınırını kesinlikle aşmadığını" savunarak, cezayı ödememek için hukuk mücadelesi başlattı.
TEMYİZ BAŞVURUSUNDAN DA SONUÇ ALAMADI
Keedwell, mahkemede hız kamerasının yakından geçen bir başka aracın hızını algılamış ya da bozuk olabileceğini söyleyen bir video ve elektronik uzmanının da yardımını aldı. Davayı kaybeden Keedwell'in, geçen ay yaptığı temyiz başvurusu da sonuçsuz kaldı.
OĞLUNA MİRAS BIRAKACAĞI PARAYI HARCADI
Avukatlara yaklaşık 21 bin sterlin ödediğini söyleyen Keedwell, seyahat masraflarının yanı sıra mahkeme masrafları için de 7 bin sterlin harcadığını ifade etti.
Davanın daha çabuk sonuçlanacağını sandığını belirten Keedwell, oğluna miras bırakacağı parayı harcadığını ve bu kadar para harcadığı için pişman olduğunu dile getirdi.