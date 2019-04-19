70 Milyonluk Büyük İkramiyenin Sahibinin Kaybı 4,4 Milyon Lira

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli henüz parasını almadı.108 gündür ortaya çıkmayan gizemli talihli 70 milyon lirasını almadığı her gün para kaybediyor.

4,4 MİLYON LİRA GELİR ELDE EDECEKTİ

1 Ocak'ta parasını alıp bankaya yatırması halinde talihli bugüne kadar 4,4 milyon lira gelir elde edecekti.

1 MİLYON 470 BİN LİRA KİRA GELİRİ OLACAKTI

Gizli milyoner, yine 1 Ocak'ta 70 milyon lirası ile 322 kilo altın alabilirken, şimdi aynı para ile 28 kilo daha az altın alabiliyor. Talihli 70 milyonu 1 Ocak'ta tahsil edip, 1'er milyon liradan ev alıp aylık 6 bin liradan kiraya verseydi, 1 milyon 470 bin lira da kira geliri elde edecekti.

PARASINI ALMAZSA HAZİNE'YE DEVREDİLECEK

Talihli 31 Aralık 2019'dan önce biletini ibraz ederek ikramiyesini almazsa, para Hazine'ye devredilecek. (Takvim)