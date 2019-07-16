70 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi 7,5 ayda 13,5 milyon lira kaybetti

Haberler.com/ Özel - Mesut ŞAHİN

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyonluk büyük ikramiyenin talihlisi 197 gün sonra ortaya çıktı. Avrupa'da yaşayan gurbetçi talihli İstanbul'a bir cenaze töreni için gelip Türkiye'deki evinde bıraktığı bileti bulunca ikramiyenin kendisine çıktığını fark ettiğini söyledi. Talihli Milli Piyango İdaresini arayarak, parasını almaya geleceğini ve isminin gizli tutulmasını istedi. Böylece talihli aradan geçen 7,5 aylık zaman sonra ikramiyesini alacağını belirtmiş oldu. Ancak talihlinin bu 197 günde kaybı bir hayli yüksek.

DOLARDA KARI YAKLAŞIK 6 MİLYON LİRA OLACAKTI

Talihli 1 Ocak günü o günkü kurdan (5,27 TL) parasını alıp dolara yatırmış olsaydı 13 milyon 183 bin doları olacaktı. Bugünkü kurla (5,72 TL) talihlinin parası 75 milyon 977 bin lira olacaktı. Böylece talihli dolardan yaklaşık 6 milyon lira kazanmış olacaktı.

EURODA KARI 4,6 MİLYON LİRA OLACAKTI

Eğer talihli parasını dolar yerine 1 Ocak günü 6,02 TL olan euroya yatırmış olsaydı, 11 milyon 628 bin eurosu olacaktı. Bugün euro kuru 6,42 TL. Bugünkü kurla talihlinin parası 74 milyon 651 bin lira yapacaktı. Yani talihli eurodan 4 milyon 651 bin lira kar yapacaktı.

ALTINDAN KARI 13,5 MİLYON LİRA OLACAKTI

Talihli eğer parasını 1 Ocak'ta 217 lira olan gram altına yatırmış olsaydı 322 kilo 580 gram altını olacaktı. Bugün gram altın 259 lira. Talihlinin 1 Ocak'ta parasını yatırmış olduğu 322 kilo 580 gram altını bugün 83 milyon 548 bin liraya yükselecekti. Yani talihli altından 13,5 milyon lira kar edecekti.

FAİZDEN 6,7 MİLYON LİRA KAZANACAKTI

Eğer talihli parasını en yüksek faiz veren bankalardan (yüzde 21,50) birine yatırmış olsaydı 6 aylık faiz olarak 6 milyon 729 bin lira alacaktı. 6 aylık faizden kazancı 6,7 milyon lira olacaktı.