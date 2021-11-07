6 Kasım 2021 Haberleri
6 Kasım 2021 Manşet Haberleri.
- İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan yeni skandal! Şehidi küçümseyen paylaşımı beğendi
- Sergen Yalçın'dan taraftarı üzecek şampiyonluk itirafı: Bu oyunla zor
- 4 kişinin öldüğü olayın nedeni ortaya çıktı! İcra tebligatını gören eski kayınpeder silahına sarıldı
- Ortaokulda iki öğrenciye taciz iddiası! Rezilliği kaldıramayan genç kız bir anda yere yığıldı
- Rıdvan Dilmen canlı yayında bombayı patlattı! Skandal hatanın ardından hakemliği bırakıyor
- İçeri giremeyeceğini anlayınca kümesi yakan hırsız 50 güvercini telef etti
- Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Beşiktaş camiası ayaklandı: Organize bir ekip var
- Abdullah Avcı, Beşiktaş tribünlerine tepki gösterdi: Anneleri bunu hak etmiyor
- Rıdvan Dilmen'den büyük iddia! Uğurcan Çakır için kimse bu sözleri kullanmamıştı
- İYİ Parti'nin Lütfü Türkkan'ı Grup Başkanvekili görevinden alacağı iddia edildi
- Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın kavgası! İkiye bölünen taraftarlar birbirlerine girdi
- Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler yüzde 15 azaltılacak
- Beşiktaş-Trabzonspor maçında son düdüğün çalmasıyla saha karıştı! Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü
- Salı gününe dikkat! Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine giriyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da gençlerle birlikte türkü söyledi
- Boşanan çiftin ailelerinin husumeti faciayla bitti: 4 ölü, 1 ağır yaralı
- Dolmabahçe'de nefes kesen maç! Trabzonspor son dakika golüyle Beşiktaş'ı yıktı
- Beşiktaş tribünlerini karıştıran olay! Trabzonspor gol atınca kendilerini ele verdiler
- Son Dakika: Galatasaray'dan UEFA'ya kural hatası başvurusu! Sarı-kırmızılılar hükmen galibiyet talep ediyor
- Siyasi söylemler sertleşiyor! Bahçeli'nin 'AYM kapatılmalı' çıkışı Babacan'ı çok kızdırdı
- Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 27 bin 474 yeni vaka tespit edildi
- Meclis Başkanı Şentop'tan 'Tek adam' eleştirilerine yanıt: Size kaç adam lazım?
- Milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın lisansı yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle askıya alındı
- 'Maykıl Fikret' olarak bilinen temizlik işçisi, danslarıyla arkadaşlarını motive ediyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Kandil'i yerle yeksan edeceğim' sözlerine yanıt
- Trabzonspor'da Bakasetas depremi! Beşiktaş maçında sakatlanan yıldız futbolcu oyuna devam edemedi
- Batmanlı kadınlar, yöresel türküyü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarladılar
- Taraftarın öfkesi geçmiyor! Beşiktaş tribünlerinden Abdullah Avcı'ya ağır tezahürat
- Lütfü Türkkan'ın küfrettiği şehit yakınının kardeşi konuştu: Biz namusumuzu yerde bulmadık
- Beşiktaş maçı öncesi Abdullah Avcı'dan sürpriz çıkış: Ülke artık bunlardan çıkmalı
- Kayan traktörün el frenini çekmek isteyen çiftçi, tekerin altında kaldı
- Emre Belözoğlu fırtınası dindirilemiyor! Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a da göz açtırmadı
- İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Lütfü Türkkan açıklaması: Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır
- Buket Aydın'ı sinirlendiren Emir Sarıgül sorusu: Adını duymak istemiyorum
- Beşiktaş'ı yıkan gol! Trabzonspor, 90+6. dakikada öne geçti
- İntihara kalkışan adamdan akıl almaz talep! Müzakereci polis alkol isteğini de yerine getirdi
- Manchester'ın rengi mavi! Dev derbide Guardiola'nın öğrencileri, Kırmızı Şeytanlar'ı sahadan sildi
- AK Partili Ali İhsan Yavuz: Erdoğan'a verdiğimiz oylarla hanelerimize sevap yazılıyor
- Babasıyla gecelerde! Ünlü model Josie Canseco, sütyensiz ve transparan kıyafetiyle frikik üzerine frikik verdi
- Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi
#Korona tablosundaki oranların artışının nedeni sizce nedir? ?? #Covid #VakaSayısı— Haberler (@Haberler) November 4, 2021
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