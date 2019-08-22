6 dakika için 7 milyon euro

Beşiktaş'ın büyük beklentilerle Aras Özbiliz'in sözleşmesi 2,5 milyon Euro karşılığında feshedildi.

22.08.2019 08:41
6 dakika için 7 milyon euro

31 Mayıs 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ermeni futbolcu, Şubat 2016'da geldiği Beşiktaş'ta bugüne kadar Süper Lig'de sadece 6 dakika oynayıp, bonservis bedeli, bugüne kadar aldığı yıllık ücret ve sözleşme fesih bedeliyle birlikte yaklaşık 7 milyon euroya mal oldu.

Beşiktaş, Aras Özbiliz'i 2016 yılında 1,3 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'dan transfer etmişti.

Toplamda 1 lig, 4 kupa maçına çıkan 29 yaşındaki oyuncu, sadece 1 gol atabildi.

6 dakika için 7 milyon euro
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