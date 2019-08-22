6 dakika için 7 milyon euro

22.08.2019 08:41

31 Mayıs 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ermeni futbolcu, Şubat 2016'da geldiği Beşiktaş'ta bugüne kadar Süper Lig'de sadece 6 dakika oynayıp, bonservis bedeli, bugüne kadar aldığı yıllık ücret ve sözleşme fesih bedeliyle birlikte yaklaşık 7 milyon euroya mal oldu.

Beşiktaş, Aras Özbiliz'i 2016 yılında 1,3 milyon euro karşılığında Spartak Moskova'dan transfer etmişti.

Toplamda 1 lig, 4 kupa maçına çıkan 29 yaşındaki oyuncu, sadece 1 gol atabildi.