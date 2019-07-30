Bayern Münih'e 6-1 yenilen Fenerbahçe, Audi Cup'ın en farklı mağlubiyetini aldı!

Fenerbahçe, Audi Cup'ta Bayern Münih ile karşılaştı. Alman ekibi, mücadeleden 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Bayern Münih'in golleri Müller (3), Goretzka, Renato Sanches ve Coman kaydetti. Sarı-lacivertli takımın tek golü Max Kruse'den geldi. Bu skorla Fenerbahçe, Audi Cup'ın en farklı mağlubiyetini aldı.

2009 YILI SONUÇLARI

Boca Juniors 1 - 2 Manchester United

Bayern Münih 4 - 1 Milan

Boca Juniors 1 - 1 Milan

Bayern Münih 0 - 0 Manchester United

2011 YILI SONUÇLARI

Barcelona 2-2 Internacional

Bayern Münih 1-1 Milan

Internacional 2-2 Milan

Bayern Münih 0-2 Barcelona

2013 YILI SONUÇLARI

Milan 3-5 Manchester City

Bayern Münih 2-0 Sao Paulo

Milan 1-0 Sao Paulo

Bayern Münih 2-1 Manchester City

2015 YILI SONUÇLARI

Real Madrid 2-0 Tottenham

Bayern Münih 3-0 Milan

Tottenham 2-0 Milan

Bayern Münih 1-0 Real Madrid

2017 YILI SONUÇLARI

Atletico Madrid 2-1 Napoli

Bayern Münih 0-3 Liverpool

Bayern Münih 0-2 Napoli

Liverpool 1-1 Atletico Madrid

2019 YILI SONUÇLARI

Real Madrid 0-1 Tottenham

Bayern Münih 6-1 Fenerbahçe

Real Madrid - Fenerbahçe (Henüz oynanmadı)

Tottenham - Bayern Münih (Henüz oynanmadı)

(Fotomaç)