Bayern Münih'e 6-1 yenilen Fenerbahçe, Audi Cup'ın en farklı mağlubiyetini aldı!
Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, 2009'dan beri düzenlenen Audi Cup'ın en farklı mağlubiyetini aldı.
Fenerbahçe, Audi Cup'ta Bayern Münih ile karşılaştı. Alman ekibi, mücadeleden 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Bayern Münih'in golleri Müller (3), Goretzka, Renato Sanches ve Coman kaydetti. Sarı-lacivertli takımın tek golü Max Kruse'den geldi. Bu skorla Fenerbahçe, Audi Cup'ın en farklı mağlubiyetini aldı.
2009 YILI SONUÇLARI
Boca Juniors 1 - 2 Manchester United
Bayern Münih 4 - 1 Milan
Boca Juniors 1 - 1 Milan
Bayern Münih 0 - 0 Manchester United
2011 YILI SONUÇLARI
Barcelona 2-2 Internacional
Bayern Münih 1-1 Milan
Internacional 2-2 Milan
Bayern Münih 0-2 Barcelona
2013 YILI SONUÇLARI
Milan 3-5 Manchester City
Bayern Münih 2-0 Sao Paulo
Milan 1-0 Sao Paulo
Bayern Münih 2-1 Manchester City
2015 YILI SONUÇLARI
Real Madrid 2-0 Tottenham
Bayern Münih 3-0 Milan
Tottenham 2-0 Milan
Bayern Münih 1-0 Real Madrid
2017 YILI SONUÇLARI
Atletico Madrid 2-1 Napoli
Bayern Münih 0-3 Liverpool
Bayern Münih 0-2 Napoli
Liverpool 1-1 Atletico Madrid
2019 YILI SONUÇLARI
Real Madrid 0-1 Tottenham
Bayern Münih 6-1 Fenerbahçe
Real Madrid - Fenerbahçe (Henüz oynanmadı)
Tottenham - Bayern Münih (Henüz oynanmadı)
(Fotomaç)
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Murat Sağlam, Ferdi niye oynamıyor senden de bir cacık olmaz Ersun. Bu takım ne zaman şampiyon olacak yav 2023-2033 ? Gel beraber yanalım dedik sen kendini yaktın Ersun.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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TARIHI KESTANELER DEGIL EFSANELER YAZAR HATIRLADINIZ MI EMIRATES CUP 2013 CIMBOM KIM SEN KIMSINCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Az bile yedi. Böyle vasat amatörlerle Bayern gibi takımın karşısına çıkmaları hata. Güçlerine göre takımla oynasalardı. Mesela Münih Türkgücü. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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FB çe yenilmedi, Ersun efendi hala Ozan a yer arasın, stopere ön liberodan devşirme yaparak arıyor, elindeki stoperleri ben yazayım, Sadık, Yiğithan GÜVELİ, Serdar AZİZ, 2 siyle başla olmadı sonra dene, sanki Ozan bu takımı kurtaracak, elindeki ön liboralarıda yazayım Emre, Jailson, Reyes, oynatırsa İsla, madem denenecek Alper, en son Ozan olur orda, topla yürüyemeyen ön liberomu olur yav, ilk topa basacak, önü açıksa yürüyecek, Ozan gibi boyuna geri pas yapmayacak birilerini bul Ersun, bu iş senle olmayacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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