Bayern Münih'e 6-1 yenilen Fenerbahçe, Audi Cup'ın en farklı mağlubiyetini aldı!

Bayern Münih'e 6-1 mağlup olan Fenerbahçe, 2009'dan beri düzenlenen Audi Cup'ın en farklı mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe, Audi Cup'ta Bayern Münih ile karşılaştı. Alman ekibi, mücadeleden 6-1'lik skorla galip ayrıldı. Bayern Münih'in golleri Müller (3), Goretzka, Renato Sanches ve Coman kaydetti. Sarı-lacivertli takımın tek golü Max Kruse'den geldi. Bu skorla Fenerbahçe, Audi Cup'ın en farklı mağlubiyetini aldı.

2009 YILI SONUÇLARI

Boca Juniors 1 - 2 Manchester United

Bayern Münih 4 - 1 Milan

Boca Juniors 1 - 1 Milan

Bayern Münih 0 - 0 Manchester United

2011 YILI SONUÇLARI

Barcelona 2-2 Internacional

Bayern Münih 1-1 Milan

Internacional 2-2 Milan

Bayern Münih 0-2 Barcelona

2013 YILI SONUÇLARI

Milan 3-5 Manchester City

Bayern Münih 2-0 Sao Paulo

Milan 1-0 Sao Paulo

Bayern Münih 2-1 Manchester City

2015 YILI SONUÇLARI

Real Madrid 2-0 Tottenham

Bayern Münih 3-0 Milan

Tottenham 2-0 Milan

Bayern Münih 1-0 Real Madrid

2017 YILI SONUÇLARI

Atletico Madrid 2-1 Napoli

Bayern Münih 0-3 Liverpool

Bayern Münih 0-2 Napoli

Liverpool 1-1 Atletico Madrid

2019 YILI SONUÇLARI

Real Madrid 0-1 Tottenham

Bayern Münih 6-1 Fenerbahçe

Real Madrid - Fenerbahçe (Henüz oynanmadı)

Tottenham - Bayern Münih (Henüz oynanmadı)

(Fotomaç)

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YORUMLAR (4)

  • BU KÖTÜ GİDİŞAT SONA ERSUN ARTIK:
    Murat Sağlam, Ferdi niye oynamıyor senden de bir cacık olmaz Ersun. Bu takım ne zaman şampiyon olacak yav 2023-2033 ? Gel beraber yanalım dedik sen kendini yaktın Ersun.
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  • FANATIK CIMBOMLU:
    TARIHI KESTANELER DEGIL EFSANELER YAZAR HATIRLADINIZ MI EMIRATES CUP 2013 CIMBOM KIM SEN KIMSIN
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  • YOZGATLI ŞEVKİ:
    Az bile yedi. Böyle vasat amatörlerle Bayern gibi takımın karşısına çıkmaları hata. Güçlerine göre takımla oynasalardı. Mesela Münih Türkgücü. . .
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  • SOKAKTAKİ FB Lİ:
    FB çe yenilmedi, Ersun efendi hala Ozan a yer arasın, stopere ön liberodan devşirme yaparak arıyor, elindeki stoperleri ben yazayım, Sadık, Yiğithan GÜVELİ, Serdar AZİZ, 2 siyle başla olmadı sonra dene, sanki Ozan bu takımı kurtaracak, elindeki ön liboralarıda yazayım Emre, Jailson, Reyes, oynatırsa İsla, madem denenecek Alper, en son Ozan olur orda, topla yürüyemeyen ön liberomu olur yav, ilk topa basacak, önü açıksa yürüyecek, Ozan gibi boyuna geri pas yapmayacak birilerini bul Ersun, bu iş senle olmayacak
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