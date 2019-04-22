5 Yılda 175 Milyon Dolarlık Hurma İthal Edildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Ramazan sofralarının vazgeçilmezi hurma ithalatı 5 yılda sürekli artış gösterdi. Bu kapsamda, 2014'te 23 bin 371 ton, 2015'te 25 bin 658 ton, 2016'da 26 bin 772 ton, 2017'de 34 bin 214 ton ve 2018'te 39 bin 310 ton hurma ithal edildi. Böylece 5 yılda toplam 149 bin 325 ton hurma satın alınırken, ithalatın toplam tutarı 174,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA SUUDİ ARABİSTAN'DAN İTHAL EDİLDİ

Geçen yıl en fazla hurma ithalatının yapıldığı ülkeler Suudi Arabistan (14,2 milyon dolar), İsrail (12,4 milyon dolar), İran (6,3 milyon dolar) ve Tunus (5,4 milyon dolar) oldu.

5 YILDA 43,6 MİLYON DOLARLIK HURMA SATTIK

Öte yandan, Türkiye 2014-2018 döneminde 43,6 milyon dolar karşılığı 23 bin 382 ton hurma ihraç etti. Geçen yıl yaklaşık 11 milyon dolarlık dış satım yapılırken, bu alanda Birleşik Krallık (4 milyon dolar), Avustralya (1,4 milyon dolar) ve Almanya (1,3 milyon dolar) ön plana çıktı.

Kaynak: AA