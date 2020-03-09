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Dünya, Ekonomi

Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı

300 binden fazla takipçisi olan Twitch yayıncısı Mizkif, yaklaşık 5 saat uyuduğu bir yayından 5 bin 500 dolar (yaklaşık 34 bin lira) para kazandı.

09.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:35
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı

Sosyal yayın platformu Twitch'in ünlü isimlerinden Matthew 'Mizkif' Rinaudo, Twitch üzerinden bağış toplama özelliğini aktif hale getirerek 5 saatte 5 bin 500 dolar (yaklaşık 34 bin lira) kazandı. Mizkif kazandığı paranın bir kısmıyla kullanıcılara oyun konsolu hediye etti.

5 SAAT UYUYARAK 34 BİN LİRA KAZANDI

CNN International'da yer alan habere göre; Twitch'te 300 binden fazla takipçisi olan Matthew Rinaudo isimli 25 yaşındaki genç, Twitch üzerinden yaptığı ve yaklaşık 5 saat süren yayında uyuyarak toplamda 5 bin 500 dolar para kazandı. Binlerce kullanıcısının bağışta bulunduğu genç, topladığı baranın bir kısmıyla kullanıcılarına oyun konsolu hediye etti.

BAĞIŞ YAPARAK UYANDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Twitch üzerinden bağış toplama özelliğini aktif hale getiren ve ardından uyuyan genci uyandırmaya çalışan takipçileri, bağışta bulunarak ekranda yüksek sesli bir video belirmesini sağlayıp Mizkif'in uykusunu bölmeyi amaçladılar.

HEDİYE DAĞITTI

Yaklaşık 5 saatlik uykunun ardından topladığı geliri açıklayan Mizkif, 5 bin 500 dolarlık gelirinin bir kısmını bir kullanıcılarına oyun konsolu hediye ederek değerlendirdi.

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