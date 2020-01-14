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5 liralık hamsi izdihamı, vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

Edirne'de kilogramı 5 liradan satılan hamsi balığını almak için vatandaşlar birbiriyle yarıştı, balıkçıların önünde uzun kuyruklar oluştu.

14.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:25
5 liralık hamsi izdihamı, vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

'de kilogramı 5 liradan satılan hamsi balığını almak için vatandaşlar birbiriyle yarıştı, balıkçıların önünde uzun kuyruklar oluştu.


Edirne'de hamsi balığının kilosunun 5 liraya satıldığını duyan vatandaşlar, balık pazarına akın etti. Balıkçıların önünde adeta kuyruk oluşturan vatandaşlar hamsi balığı almak için birbirleriyle yarıştı. Hamsi'nin fiyatının 30 liradan 5 liraya düşmesini fırsat bilen vatandaşlar en az 5'er kilogram balık aldı.


Bir şişe su fiyatına 1 kilogram balık sattıklarını söyleyen balıkçı Feridun Bistiren, hamsi balığının 30 liradan 5 liraya düştüğünü ifade etti.


5 kilodan aşağıya balık alan yok diyen Bistiren, "herkes gelsin balığını alsın herkes bu sezon balık yemiş olsun, balık her zaman bu fiyata düşmez" açıklamasında bulundu. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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