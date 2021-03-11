4B Yazılım'dan iş fırsatı

Van'da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firma Yetkilisi Bilgin Berge, bünyelerinde çalışmak üzere yeni çalışma arkadaşları aradıklarını ifade etti.

Van'da uzun bir süredir hizmet verdiklerini ifade eden Berge, ancak son zamanlarda personel bulmakta zorlandıklarını söyledi. Özellikle ana faaliyet hizmetlerinden olan yazılım için personel bulmakta zorlandıklarını vurgulayan Berge, "İnternet sayfamızda aktif 3 iş ilanımız var. Web Yazılım Geliştiricisi, Mobil Uygulama Geliştiricisi ve E-Ticaret Uzmanı olmak üzere bu üç alan için personel ihtiyacımız bulunmaktadır. İlanlarımız hakkında internet sayfamızda detaylı bilgi bulunmaktadır" dedi.

Personel alımında titiz davrandıklarının da altını çizen Berge, "İhtiyacımız olan personellere yönelik kriterleri açıkça web sayfamızdaki ilanlarda yazmaktayız. Çoğu zaman kriterlerimizi sağlamayan adaylar da başvuru yapmaktalar. Hatta birçok aday başvuru yapmak yerine aramayı ya da yüz yüze görüşmeyi tercih ediyor. İlanlarımızda kriterlerimizin büyük bir kısmını sağlayan adaylardan başvurular beklemekteyiz" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı