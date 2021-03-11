4B Yazılım'dan iş fırsatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

4B Yazılım'dan iş fırsatı

11.03.2021 16:08 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:41
4B Yazılım'dan iş fırsatı

Van'da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firma Yetkilisi Bilgin Berge, bünyelerinde çalışmak üzere yeni çalışma arkadaşları aradıklarını ifade etti.

Van'da 4B Yazılım Bilgi Teknolojileri Firma Yetkilisi Bilgin Berge, bünyelerinde çalışmak üzere yeni çalışma arkadaşları aradıklarını ifade etti.

Van'da uzun bir süredir hizmet verdiklerini ifade eden Berge, ancak son zamanlarda personel bulmakta zorlandıklarını söyledi. Özellikle ana faaliyet hizmetlerinden olan yazılım için personel bulmakta zorlandıklarını vurgulayan Berge, "İnternet sayfamızda aktif 3 iş ilanımız var. Web Yazılım Geliştiricisi, Mobil Uygulama Geliştiricisi ve E-Ticaret Uzmanı olmak üzere bu üç alan için personel ihtiyacımız bulunmaktadır. İlanlarımız hakkında internet sayfamızda detaylı bilgi bulunmaktadır" dedi.

Personel alımında titiz davrandıklarının da altını çizen Berge, "İhtiyacımız olan personellere yönelik kriterleri açıkça web sayfamızdaki ilanlarda yazmaktayız. Çoğu zaman kriterlerimizi sağlamayan adaylar da başvuru yapmaktalar. Hatta birçok aday başvuru yapmak yerine aramayı ya da yüz yüze görüşmeyi tercih ediyor. İlanlarımızda kriterlerimizin büyük bir kısmını sağlayan adaylardan başvurular beklemekteyiz" ifadelerini kullandı. - VAN

4B Yazılım'dan iş fırsatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Aleyna Tilki Şevket Çoruh Hakan Taşıyan
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ali Şansalan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 4B Yazılım'dan iş fırsatı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 16:54:36. #1.14#
title