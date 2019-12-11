: 455 bin Türk'ün kart bilgileri çalındı iddiası doğrulandı

11.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:12

İnternet üzerinden teknoloji ve ekonomi özelinde yayın yapan ZDNet, 455 binden fazla kredi kartı bilgisinin çalındığını ve şu anda satıldığını duyurdu. Türklerin kredi kartlarının Joker's Stash isimli "En büyük kart mağazası"nda satıldığı belirtildi.

Güvenlik araştırmaları yapan Group-IB yetkilileri ZDNet'e açıklama yaparken, verilerin 28 Ekim ile 27 Kasım arasında dört farklı parça halinde sızdırıldığını söyledi. "Son yıllarda gerçekleşen Türkiye merkezli en büyük sızıntı" hakkında açıklama yapan Group-IB'den yetkililer, Türkiye'den kartların çok nadiren çalındığını da aktardı.

"E-TİCARET PLATFORMU ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİ"

Sözcü'de yer alan habere göre, üst düzey bankacılık kaynakları geçen hafta sonundan bu yana olayın sektör içinde konuşulduğunu vurguladı. Kaynak 15-20 günlük bir süre içerisinde bilgilerin çalındığı kartların bankalar tarafından iptal edilmesinin beklendiğini söyledi. Üst düzey sektör kaynağı, "Kart bilgileri sızıntısı bir internet sitesinin e-ticaret platformu üzerinden gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

TBB: KONU HAKKINDA BİZE ULAŞAN BİLGİ YOK

Türkiye Bakanlar Birliği (TBB) yetkilileri konu hakkında kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını ifade ettiler.

BİLİŞİM HUKUKU DERNEĞİ BAŞKANI: BEN UYARIMI YAPTIM

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün yaptığı açıklamada e-ticaret firmalarının sızma durumunu bildiğini fakat müşterilerini bilgilendirmediğini söyledi. Ergün kendisinin de bir internet sitesi üzerinden birçok kişinin kullanıcı bilgisine ulaştığını söylerken konu hakkında uyarı mahiyetinde bir tweet de attığını da belirtti.

Ergün, "Firmalar bizden sızıntı olmadı şeklinde ölü taklidi yapıyor. Ben bile binlerce kullanıcının bilgilerine ulaştım ve uyarımı yaptım. Buna rağmen kimse üzerine gitmedi. E-ticaret firmaları müşterilerini uyarmadılar" dedi.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nden (ETİD) bu sabah saatlerinde yapılan açıklamada "e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

'KART BİLGİLERİ ULUSLARARASI STANDARTLARA GÖRE SAKLANIYOR'

Konuyla ilgili değerlendirme yapan ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, sektör meclisinde yapılan değerlendirmelerde, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili herhangi bir güvenlik ihlali tespit edilmediği, kredi kartı bilgilerinin uluslararası standartlara göre saklandığını aktardı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de yoğun olarak geçen kampanya dönemlerinde sosyal medya ortamında zaman zaman asılsız paylaşımlar olabildiğini, sektör olarak müşterilerin güvenliği ve yüksek hizmet seviyesinin her daim sağlanmasıyla için çalışmalara özenle devam ettiklerini belirtti.

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