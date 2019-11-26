Robbie Savage 45 yaşında futbola geri döndü
2011 yılında Derby County formasıyla jübilesini yapan ve futbolu bırakan Robbie Savage, futbola geri dönme kararı aldı ve İngiltere 10. lig ekiplerinden Stockport Town ile anlaştı.
2011 yılında Derby County formasıyla futbolu bırakan 45 yaşındaki Gallerli orta saha oyuncusu Robbie Savage, futbola yeniden dönme kararı aldı. İngiltere 10. lig ekiplerinden Stockport Town ile anlaşan eski yıldız, futbola dönerek genç oyunculara yardımcı olmayı amaçladığını belirtti.
Kariyeri boyunca 300'ün üzerinde Premier Lig maçına çıkan Savage, 39 kez de milli formayı sırtına geçirmişti.
Haber Videosu: Robbie Savage 45 yaşında futbola geri döndü
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onuncu lig ne lan, mahalle takımı heraldeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BENCE FATİH TERİM DE DÖNMELİCevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır