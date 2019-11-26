Robbie Savage 45 yaşında futbola geri döndü
Haberler » Güncel » Robbie Savage 45 yaşında futbola geri döndü - Haber

Robbie Savage 45 yaşında futbola geri döndü

2011 yılında Derby County formasıyla jübilesini yapan ve futbolu bırakan Robbie Savage, futbola geri dönme kararı aldı ve İngiltere 10. lig ekiplerinden Stockport Town ile anlaştı.

26.11.2019 14:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:37
Robbie Savage 45 yaşında futbola geri döndü

2011 yılında Derby County formasıyla futbolu bırakan 45 yaşındaki Gallerli orta saha oyuncusu Robbie Savage, futbola yeniden dönme kararı aldı. 10. lig ekiplerinden Stockport Town ile anlaşan eski yıldız, futbola dönerek genç oyunculara yardımcı olmayı amaçladığını belirtti.

Kariyeri boyunca 300'ün üzerinde Premier Lig maçına çıkan Savage, 39 kez de milli formayı sırtına geçirmişti.


Haber Videosu: Robbie Savage 45 yaşında futbola geri döndü
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (2)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.