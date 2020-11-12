'Fikrinle Enerji Kat Ödülleri' sahiplerini buldu
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'Fikrinle Enerji Kat Ödülleri' sahiplerini buldu

12.11.2020 14:24 | Son Güncelleme: 12.11.2020 15:04
'Fikrinle Enerji Kat Ödülleri' sahiplerini buldu

2016 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen 'Fikrinle Enerji Kat' yarışmasının kazananları belli oldu.

2016 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen 'Fikrinle Enerji Kat' yarışmasının kazananları belli oldu. 

CK Enerji tarafından 2016 yılından bu yana düzenli olarak verilen 'Fikrinle Enerji Kat' ödülü sahiplerini buldu. Grup bünyesindeki farklı şirketlerin Genel Müdürleri ve üst düzey yöneticilerinden oluşan Fikrinle Enerji Kat jürisi, grubun farklı şirketlerinden 8 çalışan tarafından geliştirilen 4 projeyi ödüle layık gördü.  

Düzenlenen törende konuşan CK Enerji İnsan Kaynakları Direktörü Barış Müstecaplıoğlu, "Yenilikçi fikirleri ve gelişmeyi teşvik etmek için grup bünyesinde başlattığımız Fikrinle Enerji Kat Yarışması, çalışma arkadaşlarımız tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Çalışma arkadaşlarımız tarafından geliştirilen bu projeler, hem şirketimize hem de sektörün gelişmesine katkı sağlıyor. Verimlilik odaklı, sektöre yeni uygulamalar kazandıran, müşteri ve çalışan memnuniyetini artıran fikirlerin yarıştığı bu platformda yer alan tüm çalışma arkadaşlarımı kutluyor, projeleriyle bize kattıkları değer için teşekkür ediyorum. CK Enerji olarak yepyeni yarışmalar ve öneri sistemleri ile yenilikçi fikirleri, gelişmeyi teşvik etmeye tutkuyla devam edeceğiz" diye konuştu. 

"PROJELERİN UYGULANMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMA BAŞLAYACAK" 

Fikrinle Enerji Kat Yarışması'na bu yıl grup içerisindeki farklı şirketlerden yapılan başvurular arasında ön elemeyi geçen 14 proje, ikinci tura katılmaya hak kazandı. Fikrinle Enerji Kat Jürisi'nin titizlikle yürüttüğü değerlendirme sonrasında 'Otomatik Yük Transferi Devresi Projesi' ile Hakan Yazıcı ve Günay Mutlu, 'Güvenli Dijital İmza Projesi' ile Ümmü Gülsüm Koç, Büşra Öztürk, Buse Yalçın, 'Kesintisiz Manevra Projesi' ile Taner Yazıcı, Yusuf Yılmaz ve 'Robot Yazılım Projesi' ile İsmail Dalaman ödüle layık görüldü.  


'Fikrinle Enerji Kat Ödülleri' sahiplerini buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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