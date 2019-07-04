3 Temmuz 2019 Haberleri
3 Temmuz 2019 Manşet Haberleri.
- Lady Gaga'nın Galaksinin Koruyucuları 3'te rol alacağı iddia edildi!
- Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, TIR'a çarptı! 2 ölü, 3 yaralı
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Çin'den Türkiye'ye Sincan daveti
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'a iki yeni otogar yapacağız
- Ünlü iş adamı Cemalettin Sarar ve eşini döverek evini soyan 6 kişi Türkiye'ye teslim edildi!
- Gökçe Bahadır, 'Gün batımına hastayım' diyerek bikiniyle poz verdi!
- Brezilyalı hakem Fernanda Colombo'ya ahlaksız teklif!
- Güzel oyuncu Belçim Bilgin'in yaz fotoğraflarına beğeni yağdı!
- Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kızının nikah şahidi oldu
- İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki: Bu skandaldır
- Güzel oyuncu Hande Erçel, aşkın tarifini yaptı!
- Atletico Madrid, Joao Felix'i 126 milyon euroya transfer etti
- TBMM'de İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı: O koltuğu HDP oylarıyla aldınız
- Siirt'ten acı haber geldi! 1 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
- Ali Babacan dönemindeki çalışanlar ifadeye çağrıldı
- Hangi ülke ne kadar çöp üretiyor, ne kadarını dönüştürüyor?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kadın üniversitesi' çıkışı: Türkiye'de de benzer bir adımı atmalı
- Derya Uluğ, döner tekme atarak yaptığı hareketle ağızları açık bıraktı!
- Trabzonspor, Nemanja Andusic'i transfer etti!
- Tecavüz şüphelisini genci, 'İyi bir aileden geliyor' diyerek cezalandırmayan hakime uyarı
- KONDA'dan 23 Haziran raporu: 'Sofu'ların yüzde 20'si İmamoğlu'na oy verdi
- BMGK 'Libya' gündemiyle acil toplanıyor
- Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim problemiyle ilgili bakanlıktan açıklama geldi
- Max Kruse imzayı attı, ilk hedefini açıkladı!
- Adı Galatasaray ile anılan Hector Herrera, Atletico Madrid'e transfer oldu
- Ebru Şallı, sevgilisi Uğur Akkuş'u önce öptü daha sonra yıkadı!
- Fenerbahçe Max Kruse transferini açıkladı!
- Athena grubu Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti!
- Trabzonspor, Ahmet Canbaz'ı kadrosuna kattı
- Tahnitli hayvanlar, kamyonetle nakledildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün haksızlık karşısında susmayan bir Türkiye var
- Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışan sapık, vatandaşlar tarafından darp edildi
- JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü
- CHP Sözcüsü Faik Öztrak: TÜİK marketleri arayıp indirim istiyor
- Fenerbahçe'de tercüman Deniz Sarıtaç ile yollar ayrıldı! İşte ayrılığın sebebi
- Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi
- Zayıflığıyla endişelendiren Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini üzen açıklama: Alerjim çıktı!
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