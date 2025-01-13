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Zonguldak'ta Drift Yaparken Kaza Yapan Otomobilin Anları Kamerada

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde drift yapmak isteyen bir otomobil sürücüsü kaza yaptı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil bankete çarparak maddi hasara yol açtı.

Zonguldak'ta otomobil sürücüsü drift yapmak isterken kaza yaptı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen olayda bir otomobil yolun boş olduğundan faydalanarak drift yapmak isteyince kazayla karşı karşıya kaldı. O anlar saniye saniye kamerayla kayıt altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Pehlivanlar Mahallesi Pehlivanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenileyemen bir otomobil yolun boş olduğu zamanı fırsat bilerek hızla ilerlemeye başladı.

Hızını yükselten ve drift atmak isteyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyerini kaybetmesiyle karşı şeride geçerek kendi ekseni etrafında dönmeye başlayınca yolun kenarındaki bankete çarptı. Bankete çarpmasıyla birlikte otomobilde kaza meydana geldi ve maddi hasar oluştu.

Otomobil daha sonra yine geldiği istikamete dönerek izini kaybettirdi. O anlar ise cep telefonuyla saniye saniye kayıt altına alındı.

Zonguldak'ta Drift Yaparken Kaza Yapan Otomobilin Anları Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM KELEZOĞLU - 3.Sayfa
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