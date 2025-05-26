Yıldırım Apartmanın Çatısına Düştü, Araçlar Zarar Gördü

Yıldırım Apartmanın Çatısına Düştü, Araçlar Zarar Gördü
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın çatısına yıldırım düşmesi sonucu park halindeki araçlar zarar gördü. Olay anında esnaf Ayhan Yıldırım, dükkânında saklanmak zorunda kaldı.

Apartmanın çatısına yıldırım düştü, park halindeki araçlar zarar gördü

Esnaf Ayhan Yıldırım : "Dükkanlara kaçtık"

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın çatısına düşen yıldırım nedeni ile park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu.

Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle, yıldırımlar şehrin birçok yerinde görüldü. Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Zeren Sokak üzerinde bulunan 14 katlı bir apartmanın da çatısına yıldırım düşmesi sonucu çatıdan kopan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerek zarar verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanın altında esnaflık yapan Ayhan Yıldırım isimli vatandaş da, "Yıldırımın düştüğü anlara şahit olduk. İçeride oturuyorduk. Aniden bir ses, gürültü oldu. Anında bir baktık, parçalar molozlar yukarıdan aşağıya düştü. O ara biz de dükkanda saklandık. Kaçtık. Ondan sonra çıktık ki her taraf gördüğünüz gibi. Araçlarda zarar var. Dükkanlarımızda bir zarar yok. Elektrikler kesildi. Bazı iş yerlerinin elektrikleri de komple kesildi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN - 3.Sayfa
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