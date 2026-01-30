Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Veysel Şahin'in yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu iddiasına yönelik soruşturma kapsamında Şahin'in mal varlıklarına el konularak, global şirketlerde bulunan 460 milyon euro...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Veysel Şahin'in yasadışı bahis platformları üzerindeki faaliyetleri nedeniyle 460 milyon euro değerindeki kripto varlıklarına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Veysel Şahin'in yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu iddiasına yönelik soruşturma kapsamında Şahin'in mal varlıklarına el konularak, global şirketlerde bulunan 460 milyon euro değerindeki kripto varlıkları, hesabın bulunduğu global şirket tarafından donduruldu. - İSTANBUL

