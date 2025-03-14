Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Erkan Kork'un şirketinden açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, aralarında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi bünyesinde bulunan Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 43'ü gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERE 3 FARKLI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlamalarıyla soruşturuluyor.

FLASH TV VE POZİTİFBANK'A KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında el konulan Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin de aralarında yer aldığı 23 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

"YASA DIŞI BAHİS FAALİYETİ YÜRÜTEN ÖRGÜTLENMELERLE TEMAS"

Örgüt lideri olduğu öne sürülen Erkan Kork'un 2014 yılından itibaren 'Troy Bilişim' isimli şirket aracılığıyla finansal sistem içerisine girdiği ve planlı şekilde ülke içinde yasa dışı bahis faaliyeti yürüten örgütlenmelerle temaslarda bulunduğu belirlendi. Kork'un suçtan elde edilen gelirler ile örgütsel bir sistem kurarak 'Payfix' isimli ödeme kuruluşunu oluşturduğu tespit edildi. 'Payfix' bünyesinde geliştirilen yazılımlar sayesinde, yasa dışı bahis baronlarının 'panel' olarak adlandırdıkları domainlerin Payfix'in finansal yazılım sistemine entegre edildiği ve yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye'de faaliyet göstermesine imkan sağladığı belirlendi. Ayrıca Payfix'in hizmet alt yapısı kullanılarak yasa dışı bahis sitelerine para nakli ve finansal güvenlik hizmetleri sundukları, üçüncü kişiler adına sahte 'Payfix' hesap cüzdanları oluşturarak hesaplar açtıkları, yasa dışı bahis gelirlerini bu sahte hesaplar üzerinden dolaştırarak maskeleme işlemi yaptıkları tespit edildi.

4 MİLYARDAN FAZLA PARA TRANSFERİ YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

MASAK ve Merkez Bankası denetim raporlarına göre, 'Payfix' veri tabanı sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelere ait toplam 211 bin 109 hesap belirlenirken, 855 hesap sahibinin yasa dışı bahis kapsamında riskli görüldüğü raporlandı. Ayrıca, bu kümelerin yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiği, analiz konusu kişilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcı kuruluşların banka hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 lira tutarında para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan detaylı incelemelerde, ilgili para transfer işlemlerinde kullanılan IP adresleri üzerinden ulaşılan 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının, 21 Ağustos- 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 49 milyon 671 bin178 adet para transferi işlemi aldığı ve bu işlemlerin yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içinde hareket ederek 'Payfix' isimli ödeme kuruluşunu yönettikleri ve finansal hayata doğrudan etki edebilecek bankalar ve firmalar ile bağlantı kurdukları tespit edildi. Bu kapsamda, PozitifBank'ı satın aldıkları, ayrıca Capital Türk Holding başta olmak üzere Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirketi kurarak veya halihazırda açılmış şirketleri devralarak suça konu gelirleri akladıkları ve bu şekilde haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Örgüt lideri ve üyelerine ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şüphelilerin şahsi hesapları ile kripto cüzdanlarına; 23 şirket ve bu şirketlere ait toplam 114 araç; ayrıca 23 şirkete dönük olarak şirketlerin ortaklık payları, şirket kripto cüzdanları da dahil olmak üzere toplam finansal etki alanı 6 milyar 900 milyon lira olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.

HOLDİNGDEN AÇIKLAMA: ADALETİN TESİS EDECEĞİNE OLAN İNANCIMIZ TAM

Öte yandan, gözaltına alınan Erkan Kork'un sahibi olduğu CapitalTurk Holding'den soruşturmaya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Yönetim Kurulu başkanı Erkan Kork ve çalışma arkadaşları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma nedeniyle gözaltına alınmıştır. Bu süreçte adaletin tesis edeceğine olan inancımız tamdır. Sürece ilişkin açıklamalar kamuoyunu bilgilendirmek adına soruşturmanın gizliliğini ihlal etmeden yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.