Veysel Şahin'in mal varlıklarına el konularak 460 milyon euro değerindeki kripto varlıkları donduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Veysel Şahin'in yasa dışı bahis platformlarında oynatılan bahisler ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu gerekçesiyle mal varlıklarına el koydu. Şahin'in global şirketlerde bulunan 460 milyon euro değerindeki kripto varlıkları da donduruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Veysel Şahin'in yasa dışı bahis platformları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Şahin'in mal varlıklarına el konularak global şirketlerde bulunan 460 milyon euro değerindeki kripto varlıkları, hesabın bulunduğu global şirket tarafından donduruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, şüpheli Veysel Şahin'in yasa dışı bahis platformları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu iddiasıyla '7258 Sayılı Yasaya Muhalefet' ile 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, MASAK raporlarına göre şüpheli Şahin'in üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı öne sürülürken, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el konuldu.

Öte yandan şüpheli Şahin'e ait global şirketlerde bulunan 460 milyon euro değerindeki kripto varlıklarının, hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulduğu ve Türkiye'ye iade işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

