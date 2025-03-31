Van'da Gümrük Kaçağı Malzeme Operasyonu: Çok Sayıda Ele Geçirildi
Van'da son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda gümrük kaçağı 776 paket sigara, 635 litre akaryakıt ve 466 adet botoks ilacı gibi birçok malzeme ele geçirildi. Toplamda 10 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.
Van'da son 1 haftada çok sayıda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde 16-30 tarihlerinde 5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 776 paket sigara, 635 litre akaryakıt, 466 adet ilaç (botoks), 185 adet cep telefonu, 164 adet puro, 86 adet elektronik sigara ile 9 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi. 6114 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet sim kart, 1 adet modem, adet kulakiçi kulaklık ve 1 adet mini kamera (kopya düzeneğine bağlı) ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 10 olay kapsamında 10 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. - VAN