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Uyuşturucu Kaçakçılığına Karşı Büyük Operasyon: 232,5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Uyuşturucu Kaçakçılığına Karşı Büyük Operasyon: 232,5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı, Hakkari Esendere ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapıları'nda 4 ayrı operasyonda toplamda 232,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında, İstanbul Havalimanı, Hakkari Esendere ve Ağrı Gürbulak Gümrük Kapıları'nda gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda 226 milyon 980 bin Türk Lirası değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı, Hakkari Esendere ve Ağrı Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Türkiye'ye giriş yapmak için gümrük sahasına gelen şüpheli araçlar ile havalimanına gelen bir kargo paketi üzerinde derinleştiren incelemeler sonucu hassas burunlu narkotik dedektör köpeklerimizin de dahil olduğu detaylı aramalar neticesinde; İstanbul Havalimanında 119 kilogram esrar, Hakkari Esendere Gümrük Kapısı'nda 100 kilogram eroin, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 13,5 kilogram metamfetamin,

toplamda 232,5 kilogram uyuşturucu madde yakalandı.

Operasyonlarla ilgili soruşturmalar Gaziosmanpaşa, Doğubayazıt ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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