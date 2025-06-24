Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrikada Yangın: 10 İşçi Dumandan Etkilendi

Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi'nde Fabrikada Yangın: 10 İşçi Dumandan Etkilendi
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Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Omega Motor Fabrikası'nda çıkan yangında 10 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye olay yerine hızlıca müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir motor fabrikasında çıkan yangında, 10 işçi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Ümraniye Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde bulunan Omega Motor Fabrikası'nda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Dumanların binayı kaplaması üzerine içeride bulunan çalışanlar hızla tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Dumandan etkilendiği öğrenilen 10 işçiye olay yerinde ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, yangına ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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