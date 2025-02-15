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En ilginç kaçakçılık girişimi! X-ray taraması yapılan araçtan yüzlerce çıktı

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, ilginç bir kaçakçılık girişimi önlendi. Artvin'in Sarp Gümrük Kapısı'nda x-ray taramasına tabi tutulan şüpheli araçtan, değeri 655 milyon TL olan 910 adet su kaplumbağası çıktı.

Sarp Gümrük Kapısı'nda 910 adet su kaplumbağası ele geçirildi.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'na gelen bir araç risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli bulundu ve x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan x-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edildi.

DEĞERİ 655 MİLYON TL

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen detaylı aramalarda, değeri 655 milyon TL olan 910 adet su kaplumbağası yurda yasa dışı yollardan sokulmaya çalışılırken ele geçirildi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

En ilginç kaçakçılık girişimi! X-ray taraması yapılan araçtan yüzlerce çıktı

En ilginç kaçakçılık girişimi! X-ray taraması yapılan araçtan yüzlerce çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLÇİN KAZANCI - 3.Sayfa
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