Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi
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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi. Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.
Arnavutluk'un iade ettiği kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'i taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. Polis merkezine götürülen Özer'in sağlık kontrolünden geçirilmesi ve buradaki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Hakkındaki dolandırıcılık iddialarından sonra yurt dışına kaçan Özer, kırmızı bültenle aranmaya başlamıştı. 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanan Özer'in Türkiye'ye iadesi isteniyordu. İade talebini istinafa taşıyan Özer'in avukatlarının talebi reddedildi ve 30 Aralık 2022'de yapılan duruşmada, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karar onandı.