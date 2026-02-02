Haberler

Ahırın çatısı çöktü: 40 koyun 15 kuzu telef oldu

Güncelleme:
Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bir ahırın çatısı, yağan karın ağırlığı nedeniyle çöktü. Ahırda bulunan 40 koyun ve 15 kuzu olay sırasında telef oldu. Ahır sahibi büyük kayıp yaşadığını belirtti ve yetkililerden destek istedi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bir ahırın çatısı, yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Ahırda bulunan 40 koyun, 15 kuzu telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Altınyayla ilçesine bağlı Deliilyas beldesinde yaşandı. Beldede hayvancılık yapan Bekir Zor'a ait ahırın çatısı yağan karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olay sırasında ahırda bulunan 40 koyun ve 14 kuzu enkaz altında kalarak telef oldu. Zor, ahırın çatısının gece yarısı çöktüğünü belirterek, "40 koyunum ve 14 kuzum telef oldu. Kaybım büyük. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi.

Telef olan hayvanların yabani hayvanlar için yem olması araziye bırakılacağı öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
