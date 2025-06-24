Şanlıurfa'da İş Yeri Yangını Kontrol Altına Alındı

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Şanlıurfa'da İş Yeri Yangını Kontrol Altına Alındı
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Eyyübiye ilçesinde yedek parça malzemeleri satan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'da iş yeri yangını kontrol altına alındı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, yedek parça araç malzemeleri satılan dükkanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'ndeki Evren Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye giderek yangına müdahale etti. 12 araç ve 26 personel ile yangına müdahale edilirken, uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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