'Bankacıyız' diye dolandırıcılık yapan 2 kişi adliyeye sevk edildi

Kendilerini "bankacı" olarak tanıtıp mobil bankacılık hesaplarını ele geçirerek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla Samsun merkezli yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, Samsun Adliyesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik Samsun ve İstanbul'da salı sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 4 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği operasyonda, 2 kişinin başka suçlardan ceza infaz kurumunda tutuklu bulunduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında E.U. (24) ve Ş.İ. (31) yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyalin yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabanca ve 208 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.U. ve Ş.İ., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN