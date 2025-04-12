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Sahte Altın Satışı: 4 Kişi Yakalandı

Sahte Altın Satışı: 4 Kişi Yakalandı
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Elazığ ve Diyarbakır'da toplam 5 kuyumcuya sahte altın sattığı belirlenen 4 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. 45 adet sahte altın bilezik ve dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen büyük miktarda para ele geçirildi.

Elazığ ve Diyarbakır'da toplam 5 kuyumcuya sahte altın sattığı belirlenen 4 kişi, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramalarda şahıslarla birlikte 45 adet sahte altın bilezik ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, 9 - 10 Nisan 2025 tarihlerinde, İzzetpaşa Mahallesi Kuyumcular Çarşısında 1, Kovancılar ilçesinde 2, Karakoçan ilçesinde 1 ve Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 1 olmak üzere toplam 5 farklı kuyumcuya sahte altın bilezik satarak toplam 760 bin 700 lira ve 2 bin 495 Euro haksız kazanç elde eden şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik güvenlik kamerası ve saha çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların ardından gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli şahıs Diyarbakır'da yakalandı. Yapılan aramalarda 45 adet sahte altın bilezik, dolandırıcılık olayından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 100 Euro ve 60 bin Türk Lirası ele geçirildi.

Diyarbakır'daki işlemlerinin ardından şüpheli şahıslar Elazığ'a nakledildi. Zanlılar Elazığ İl Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli şahıs tutuklanırken 1 şüpheli şahsa adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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