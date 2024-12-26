Niğde'de Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
Niğde Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlediği operasyonda 1 şüpheliyi yakaladı ve 161 litre etil alkol ile 19 adet aroma kiti ele geçirdi.
Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak etil alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Operasyon kapsamında iş yerinde yapılan aramada 161 litre etil alkol, 19 adet aroma kiti ele geçirildi. - NİĞDE