Niğde'de Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçak etil alkol operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyon kapsamında iş yerinde yapılan aramada 161 litre etil alkol, 19 adet aroma kiti ele geçirildi. - NİĞDE