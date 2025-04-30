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Marmaris-Kıran Güzergahında Trafik Güvenliği Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Marmaris-Kıran Güzergahında Trafik Güvenliği Farkındalık Etkinliği Düzenlendi
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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Muğla etabında gerçekleştirilen etkinlikte, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü 'Bir Kural Bir Ömür' projesiyle trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturdu. Çocuklara yönelik aktivitelerle trafik bilinci kazandırılmaya çalışıldı.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Muğla etabında yer alan Marmaris-Kıran güzergahındaki 'kraliçe etap' bitiş noktası olan Kıran zirvesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Karayolu Trafik Güvenliği konularında toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla 'Bir Kural Bir Ömür' projesi kapsamında bilgilendirme standı açtı. Etkinlikte çocuklara yönelik kırmızı düdük, boyama kitabı, balon ve bilgilendirici broşürler dağıtılırken, vatandaşların trafik kurallarıyla ilgili soruları da trafik ekiplerince yanıtlandı. Yoğun ilgi gören stantta, özellikle çocuklara yönelik interaktif materyallerle trafik bilincinin küçük yaşta kazandırılmaya çalışıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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