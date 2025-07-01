Mardin'de Kaçak Elektrik Denetimi Sırasında Silahlı Saldırı

Mardin'de Kaçak Elektrik Denetimi Sırasında Silahlı Saldırı
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Mardin'in Derik ilçesinde kaçak elektrik denetimi yapan Dicle Elektrik ekipleri, tarımsal sulama aboneleri tarafından silahla tehdit edilip darp edildi. Olayda iki personel yaralanırken, kurum aracında da hasar meydana geldi.

Mardin'in Derik ilçesinde kaçak elektrik denetimi yapan Dicle Elektrik ekipleri, elektriği kesilen tarımsal sulama aboneleri tarafından silahla tehdit edilip darp edildi. Saldırıda 2 personel yaralanırken, kurum aracında hasar oluştu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sorumluluk alanındaki altı ilde kaçak elektrik kullanımına karşı denetimlerini sürdüren Dicle Elektrik, elektrik piyasası mevzuatına aykırı şekilde müdahale ederek kaçak elektrik kullanımın önüne geçilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Mardin'in Derik ilçesi Koçyiğit Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimde, elektrik piyasası mevzuatına aykırı şekilde kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen ve elektriği kesilen tarımsal sulama abonesine yönelik mühürleme işlemlerini tamamlayan ekip, bölgeden ayrıldığı sırada ceza uygulanan kişilerce takip edilerek silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganların kurum aracına da hasar verdiği olayda, sopa ve benzeri cisimlerle darp edilen iki çalışan yaralandı. Yaralı personel, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve iş göremezlik raporu aldı.

"Kaçak elektrik kullananların saldırısını kınıyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Dicle Elektrik yetkilileri, yasal görevlerini yerine getiren personellerine yönelik saldırıyı kınayarak, "Bu saldırı sadece kurumumuza değil, kamu hizmetine yöneliktir. Kaçak elektrikle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Sorumluların en kısa sürede adalet önüne çıkarılması için süreci yakından takip ediyoruz. Personelimizin can güvenliği bizim için kırmızı çizgidir. Denetimler tüm bölge genelinde artırılarak devam edecek, çalışanlarımıza yönelik tehditlere karşı hukuki süreç titizlikle işletilecektir" ifadelerine yer verildi.

Düzenlenen tespit tutanağında, sayaç sistemine müdahale edilerek tüketimin yasal ölçüm dışında tutulduğu, 160 kW kurulu güce sahip tarımsal sulama tesisinde mühürlerin sökülerek sayaç ve akım trafolarının devre dışı bırakıldığı, enerjinin invertör üzerinden sağlandığı belirtildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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