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Kütahya'da Kaçak Telefon ve Akıllı Saat Ele Geçirildi

Kütahya'da Kaçak Telefon ve Akıllı Saat Ele Geçirildi
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Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bir iş yerinde gümrük kaçağı 102 telefon, 25 akıllı saat ve 70 bluetooth kulaklık ele geçirdi. Bir kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince bir iş yerinde gümrük kaçağı 102 telefon ve 25 akıllı saat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde GSM üzerine faaliyet gösteren ve kaçak malzemelerin satışa sunulduğu tespit edilen iş yerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 102 telefon, 25 akıllı saat ile 70 adet bluetooth kulaklık ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli işlemler yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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