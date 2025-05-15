Konya'da Gümrük Kaçağı 3 Bin 700 Paket Sigara Ele Geçirildi

Konya'nın Sarayönü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 bin 700 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarayönü ilçesinde 12 Mayıs'ta Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 2 şahsın olduğu araçta 3 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Malzemelere el konulurken, şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KONYA