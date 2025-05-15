Konya'da Gümrük Kaçağı 3 Bin 700 Paket Sigara Ele Geçirildi

Konya'da Gümrük Kaçağı 3 Bin 700 Paket Sigara Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Sarayönü ilçesinde jandarma ekipleri, gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. İki şahıs araçta yakalanırken, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 bin 700 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarayönü ilçesinde 12 Mayıs'ta Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 2 şahsın olduğu araçta 3 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Malzemelere el konulurken, şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan: PKK'nın silah bırakma sürecini MİT titizlikle takip edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan silah bırakma süreciyle ilgili net mesaj
Metin Arolat'ın otopsi raporu açıklandı! Kanındaki bulgular şok etkisi yarattı

Metin Arolat'ın ölüm sebebi belli oldu! Otopsi raporu şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli efsane Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Özbek ayakta alkışladı

Fenerbahçeli efsane şampiyonluğunu kutladı! Özbek onu ayakta alkışladı
Galatasaray'da Lucas Torreira'dan Okan Buruk'a olay şaka

Mikrofonu eline alıp Okan Buruk'u istifaya davet etti
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
Yaz sezonunu Fethiye'de açan Gülcan Arslan cesur pozlarıyla nefes kesti

Bikinisini dar geldi, üstsüz poz verdi
Ertem Şener'den tartışma yaratan açıklama: Galatasaray ve diğerleri

Yaptığı o açıklamalarla taraftarlar arasında tartışma yarattı
Pamukkale Üniversitesi'nde Filistin'e destek için düzenlenen etkinlik tepki topladı

Üniversitede düzenlenen etkinlik tepki topladı: Allah akıl versin
Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Gözler Hakan Sabancı'yı aradı

Cannes'da Hande Erçel rüzgarı! Herkes aynı soruyu sordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.