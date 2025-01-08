Kocaeli'de Tırda 9 Milyon 780 Bin Sahte Bandrollü Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'de polis ekiplerince tırda yapılan aramada 9 milyon 780 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma neticesinde İzmit ilçesinde tırda yapılan aramada toplam 9 milyon 780 bin sahte TAPDK bandrollü boş makaron ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olaya ilişkin sürücü hakkında 5607 SKM suçundan adli işlem yapıldı. - KOCAELİ